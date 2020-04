Sorrento-coronavirus, chiuso laboratorio di gastronomia: preparava dolci e ricette pasquali

Come abbiamo più volte sottolineato in questi giorni, durante la settimana Santa i controlli sul territorio regionale si sono intensificati. E in maniera consistente questi sono stati inaspriti anche in Penisola Sorrentina, dove è arrivato anche l’Esercito.

Questa mattina, i Carabinieri di Sorrento hanno scovato un laboratorio di gastronomia aperto, il quale continuava a preparare dolci e ricette pasquali. Questo, come ormai noto, viola le norme anti Covid-19.

Gli uomini dell’Arma, coordinati dal Capitano Ivan Iannucci, hanno trovato un bancone allestito con dolci pasquali e varie teglie, per lo più contenenti prodotti pasquali, il tutto pronto per essere venduto. Nelle cucine erano in preparazione altre pietanze.

Per il titolare dell’attività è scattata la sanzione e la chiusura per tre giorni dell’attività, in via preventiva.