Sorrento. Consegnate all’Ospedale 500 mascherine FFP2 e chirurgiche.

La Donazione On line aperta attraverso la nota piattaforma Gofundme il 17 marzo 2020 Pro Ospedale di Sorrento & Bisognosi, seguita dal Commendatore Gaetano Mastellone, ha registrato una buona partecipazione di Cittadini ed una raccolta di oltre seimila euro. Stamattina sono state consegnate 500 mascherine (300 FFP2 più 200 chirurgiche) e liquido disinfettante al Direttore Sanitario dott. Giuseppe Lombardi. In settimana saranno consegnati camici idrorepellenti. La raccolta terminerà il 15 di aprile. L’altro 50% raccolto sarà consegnato al Comune di Sorrento per destinarlo a nuclei familiari bisognosi. Si precisa che il suddetto Comunicato Stampa è stato fatto solo al fine di resocontare e rendere noto ai cento donatori, che si ringraziano, la regolare destinazione del ricavato. Seguirà aggiornamento definitivo.