Sorrento e Capri aderiscono alla lettera al Premier con tutte le associazioni territoriali extra alberghiere italiane

” Richiesta apertura e sostegno strutture non imprenditoriali”

Egregio Presidente,

le scriventi Associazioni territoriali rappresentanti il settore della ricettività extra alberghiera, a fronte dell’ultimo Dpcm del 26.04.2020 ritengono opportuno fare presente che nel suddetto documento non sono stati fatti cenni sia sulle strutture ricettive extra alberghiere incluse nel codice ATECO 55.2, che alle strutture ricettive extra alberghiere non imprenditoriali.

Al riguardo si richiede una integrazione urgente attraverso l’introduzione di un emendamento che contenga la possibilità di una riapertura immediata delle stesse poiché è indubbio che, grazie alla loro capillare presenza all’interno di molti territori, possano fungere da supporto indispensabile in considerazione del riavvio di ulteriori attività produttive nel Paese e delle reali difficoltà che incontrano le strutture alberghiere che, in questo particolare periodo storico, non riescono a garantire una continuità di apertura e di gestione. Soprattutto, si ritiene che le strutture ricettive extra alberghiere, per la loro stessa connotazione strutturale (ad esempio le Case per Vacanze) siano in grado di garantire le adeguate misure di distanziamento sociale utili al contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Inoltre, come più volte ribadito anche attraverso altre istanze presentate nel corso di queste settimane si richiede, così come previsto per le attività imprenditoriali, il riconoscimento di un sostegno anche per coloro che gestiscono strutture ricettive in forma non imprenditoriale (perciò senza obbligo di partita iva), regolarmente censite da Regioni, Province e Comuni per le quali l’attività svolta rappresenti una irrinunciabile fonte di reddito; si tratta di un sostegno che potrebbe essere riconosciuto a condizione che la persona fisica titolare della struttura non abbia già goduto di altre forme di sostegno.

Fiduciosi in una Vostra risposta al riguardo, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

I FIRMATARI

Federico Traldi

Presidente Albaa – Associazione Laziale B&B Affittacamere e affini

ALBAA – Associazione Laziale Bed e Breakfast Affittacamere e Affini

Giambattista Scivoletto

Amministratore Bed-and-Breakfast.it

Bed-and-Breakfast.it

Alfredo Dal Ferro

Presidente Associazione BBVarese

BBvarese – Associazione B&B dei 7 laghi

Vilma Moreni

Associazione B&B Sirmione e case vacanza

B&B Sirmione e Case Vacanze/Holiday Homes/ Ferienhäuser

Federica Capriz

Associazione B&B Sette Comuni Quality (Altopiano dei Sette Comuni VI)

B&B Sette Comuni Quality

Guido Galante

Associazione B&B Matera

Associazione B&B Matera

Geanina Bratu

Area Strutture Ricettive Cagliari e Provincia

B&B Cagliari, area gestori e proprietari di strutture ricettive

Italo Paesano

Presidente dell’Associazione B&B Maratea

Italo Paesano

Angelo Locapo

Associazione B&B Taranto Terra di Sparta

B&B Taranto Terra di Sparta

Ondina Giacomin

Associazione A.B.B.A.V. – Associazione B&B, Alloggi Turistici ed Appartamenti del Veneto

Associazione ABBAV – B&B, Alloggi turistici ed Appartamenti del Veneto

Roberto Biondini

Associazione ABC Turismo Osimo e Dintorni

ABC Turismo Osimo

Maurizio Battelli

Presidente Associazione Extra

Maurizio Battelli

Rita Nicolao

Associazione B&B Maratea

Rita Nicolao

Sabryna Dini

Cagliari Accommodations

Sabryna Dini

Emanuel Ruocco

ViviCilento

ViviCilento

Lucia Simioni

Presidente Associazione Abruzzobnb

Associazione ABRUZZObnb

Enrica Maffioletti

Associazione Bergamo bed and breakfast

Enrica Maffioletti

Stefania Angeli

Presidente Associazione B&B di Qualità del Trentino

B&B di Qualità in Trentino

Cinzia Simonetta Pintus

Presidente Associazione Bed and breakfast Ogliastra

Cinzia Simonetta Pintus

Gian Luca Murgia

Associazione Confcommercio nord Sardegna

Gian Luca Murgia

Vincenzo Costa

Rappresentante Gruppo Gestori Extralberghieri

GRUPPO GESTORI EXTRALBERGHIERI

Valerio Nicastro

Presidente Associazione Host Italia

Host Italia – Associazione nazionale

Delia di Maio

Presidente A.st.a.r associazione stabiese attività ricettive extralberghiere

ASTAR Associazione stabiese attivita’ ricettive

Roberto Sbrizzi

APABB associazione pompeiana affittacamere e bed&breakfast

Roberto Sbrizzi

Francesca Leone

Presidente Gruppo B&B Salento

Gruppo B&B Salento

Davide Dentelli

Associazione dei B&B di Verona e Provincia

Alberto Mirolo

Presidente Consulta delle attività produttive del comune di Sant’Olcese

Consulta Attività Produttive Sant’Olcese

Carmelo Cantone

ABBA Associazione B&B Agrigento

ABBA – Associazione B&B Agrigento

Pietro Giulio Conversi

Presidente Associazione Tivoli Host

Associazione Tivoli Host

Giovanni Balderacchi

Comeacasatua Associazione tra strutture extra alberghiere bresciane

Giovanni Balderacchi

Maria Luisa Bonincontro

Presidente Associazione “Ospiti per Casa” strutture extra alberghiere Lago di Como

Ospiti per Casa on Como Lake – B&b, case vacanza, foresterie, locande

Gaspare Giacalone

Associazione Strutture Turistiche-Marsala

Associazione strutture turistiche – Marsala

Sergio Fedele

Presidente Atex Associazione Turismo Extralberghiero Penisola Sorrentina, Isola di Capri e Costiera Amalfitana

Laura Zazzara

Presidente Associazione BB in Cagliari

Associazione BB in Cagliari

Ileana Rocchi

Associazione B&B in Italy

Bed & Breakfast in Italy – Ospitalità nelle case in Friuli Venezia Giulia

Agostino Ingenito

Abbac – Associazione dei Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania

Abbac Associazione dei Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania

Rita Lotti

Presidente delle associazioni Follonica FABB e Host Maremma Toscana

Associazione Follonica FABB

Francesco Gismondi

Presidente Coordinamento dei Bed & Breakfast della città di Fermo

Lidia Robba

Case piemontesi VCO e NO

Associazione Case Piemontesi B&B VCO e NO

Massimo Barbato

Presidente Assoextralberghieri Roma

Alessia Mantovani Saporito

Associazione Extralberghiero Desenzano Holiday

Desenzano Holiday

Emiliano Nania, Sergio Sanfilippo

Presidente ExtrAlberga Palermo

Extralberga Palermo

Stefano Trombini

Associazione B&B Mantova

Francesco Aliperti

Associazione Stay in Tuscia

Stay in Tuscia associazione di B&B – Case Vacanze – Viterbo

Cinzia Simonetta Pintus

Presidente Associazione Bed and breakfast Ogliastra

Cinzia Simonetta Pintus

Michela Niccolai

Presidente Associazione BBGardaLake

B&B del Lago di Garda e del suo entroterra collinare

Giuseppe Albertini

Presidente Associazione B&B Network Brindisi Salento

Associazione B&B in rete Brindisi Grande Salento

Valerio Novelli

Presidente Associazione B&B Ascoli Piceno

Antonio Lionetti

Presidente Associazione B&B Matera

Associazione B&B Matera

Fabio Alba

Presidente Associazione Strutture Extralberghiere Marsala

Associazione Strutture Extralberghiere Marsala

Nives Brizzi

Associazione Case Piemontesi

Vitaliana Acciarri

Presidente Associazione Gea Marche Extralberghiero

Maria Grazia Mapelli

Associazione Bergamo B&B and Co

Bergamo B&B and Co.

Fabio Fraccaroli

Associazione Baldo Garda Valpolicella e Verona

Ass. BeB Baldo Garda Valpolicella

Aldo Avvisati

Presidente Rete Vesuviana di Ospitalità Diffusa (AreV-OD)

Arevod – Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità intorno al Vesuvio

Fulvia Ercoli

Associazione B&B e case vacanze in Friuli Venezia Giulia

Davide Morici

Confartigianato Turismo e Spettacolo Sicilia

Confartigianato Turismo e Spettacolo

Mariangela Bonfanti

Associazione Locatori Turistici di Vero

Carla Tibald

Associazione Scopri Piemonte

Associazione Bed and Breakfast ScopriPiemonte

Luigi Tornior

Associazione Valsusa nel cuore

Valsusa nel cuore

Rita Riolo

Associazione Cefalù Host