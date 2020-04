Sorrento. Caos per la distribuzione dei buoni spesa inviati dal Governo

Caos a Sorrento per la distribuzione dei buoni spesa inviati dal Governo.

Il comune di Sorrento ha fatto un pasticcio con le domande dei buoni spesa, l’indirizzo di posta elettronica dei servizi sociali è stato preso – come era prevedibile – d’assalto dalle tante richieste dei cittadini ed è andato in tilt, il risultato è stato il mancato recapito di alcune decine di email e l’esclusione di tante domande ed i cittadini rischiano di pagarne le conseguenze. Una situazione che i servizi sociali sono chiamati a fronteggiare prontamente al fine di evitare lamentele e reclami. Inoltre la mancata fissazione di criteri per l’assegnazione dei sussidi ha dato spazio a speculazioni di chi aveva meno bisogno a danno dei più bisognosi