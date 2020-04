Sorrento. Caos per la distribuzione dei buoni spesa inviati dal Governo NOTA

Caos a Sorrento per la distribuzione dei buoni spesa inviati dal Governo.

Il comune di Sorrento ha fatto un pasticcio con le domande dei buoni spesa, l’indirizzo di posta elettronica dei servizi sociali è stato preso – come era prevedibile – d’assalto dalle tante richieste dei cittadini ed è andato in tilt, il risultato è stato il mancato recapito di alcune decine di email e l’esclusione di tante domande ed i cittadini rischiano di pagarne le conseguenze. Una situazione che i servizi sociali sono chiamati a fronteggiare prontamente al fine di evitare lamentele e reclami. Inoltre la mancata fissazione di criteri per l’assegnazione dei sussidi ha dato spazio a speculazioni di chi aveva meno bisogno a danno dei più bisognosi

NOTA

Purtroppo non era stato indicato che non era una opinione di Positanonews ma una lettera giunta in redazione con il Gruppo Riprendiamoci La Città di Ciccio Gargiulo che ha inviato un comunicato

La distribuzione dei buoni spesa a Sorrento sta avvenendo in modo discutibile, sicuramente per brevità del tempo disponibile, ma poteva e doveva essere gestita meglio per garantire la massima trasparenza e imparzialità.

Ci sono pervenute segnalazioni di cittadini esclusi senza spiegare il perché nonché di domande non accettate perché giunte fuori tempo massimo .

Ma ci domandiamo : quali requisiti sono stati presi in considerazione dal Comune di Sorrento per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa visto che nulla è stato specificato ?

Facendo nostra la richiesta di gran parte della cittadinanza , siamo a chiedere chiarimenti in merito; caso contrario denuncereno alle Autorità competenti eventuali irregolarità