Sorrento calcio: I tifosi scelgono la migliore squadra.

Durante questo periodo di stop al calcio giocato, il Sorrento ha indetto dei sondaggi per conoscere le preferenze dei tifosi rossoneri, i quali dovevano scegliere l’ipotetica migliore squadra da mettere in campo. Ebbene, al termine dei sondaggi, il risultato è stato che alla guida del team c’è mister Maiuri che, in breve tempo, è entrato nel cuore dei supporters peninsulari. In difesa la scelta è ricaduta su Vanin, Bruscolotti, Cacace e Pezzella con Rossi tra i pali. Al centrocampo Togni, Ottobre ed Erpen ed infine il tridente offensivo Russo, Ripa e Paulinho.