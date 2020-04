Sorrento. Buoni spesa, al via la distribuzione ai 412 aventi diritto. Domani la consegna al parcheggio Lauro

Sorrento. Buoni spesa, al via la distribuzione ai 412 aventi diritto

Domani giovedì 9 aprile la consegna al parcheggio Achille Lauro. Orari scaglionati in base al cognome.

Sono 412 i soggetti aventi diritto che domani, 9 aprile, potranno recarsi al parcheggio Achille Lauro, in via Correale, con orari fissati sulla base dell’iniziale del cognome, per ritirare i buoni spesa emessi dal Comune di Sorrento.

I titoli, numerati e muniti di sistema anticontraffazione, saranno assegnati a quanti hanno presentato domanda nei giorni scorsi, secondo le modalità comunicate, risultati in condizione di emergenza economica a causa del coronavirus e non assegnatari di altro sostegno pubblico.

I criteri per l’assegnazione dei buoni spesa sono stati individuati sulla base del numero di componenti di ogni nucleo familiare beneficiario: 1 componente ha diritto ad un buono di 100 euro, 2 componenti 150 euro, 3 componenti 200 euro, 4 componenti 250 euro, più di 4 componenti 300 euro.

Si comunica che potrà ritirare i buoni spesa e l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, esclusivamente la persona che ha sottoscritto l’autocertificazione, munita di documento di riconoscimento.

Per evitare file e assembramenti, è stato previsto di scaglionare l’orario sulla base dell’iniziale del cognome: dalla A alla F ore 9-11, dalla G alla O, 11-13, dalla P alla Z 15-17.

Sono circa 89mila e cinquecento i fondi messi a disposizione dal governo all’ente locale, quale contributo per sostenere le famiglie in emergenza economica, così come previsto dall’ordinanza della Protezione Civile numero 658 del 29 marzo scorso.