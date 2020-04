Sorrento, attestati di stima ed elogi per il maître Giovanni Caso

Continuano a giungere alla nostra redazione attestati di stima per il maître di Sorrento Giovanni Caso. La professionalità e la simpatia di Giovanni, sono state molto apprezzati dai passeggeri della MSC Magnifica, che lo scorso 20 aprile ha sbarcato i turisti a Marsiglia dopo il “Giro del Mondo 2020”, affrontando con grande sicurezza circostanze abbastanza critiche per la pandemia da coronavirus.

Ivan Mazzaia, abitante della provincia di Vicenza, ha viaggiato nei mesi scorsi con la propria consorte sulla Magnifica: è un grande appassionato dalle navi da crociera, con una conoscenza trentennale dell’ambiente e la vita su queste imbarcazioni. “Da buon veneto devo ammettere che in nave non mi sono (siamo, perché sono dello stesso avviso anche le altre 4-5 coppie con cui solitamente facciamo le crociere del giro del mondo) mai trovato così bene da quando sin dalla crociera del giro del mondo 2019 (sempre sulla MSC Magnifica) non ho incontrato nei ristoranti della nave l’arguto ed intelligente maestro d’orchestra che si chiama Giovanni Caso – ci racconta Ivan – E di ciò non mi sono affatto sorpreso conoscendo l’arguzia tipica dei grandi e anche del popolo napoletano”.

Il nostro lettore vicentino, già l’anno scorso aveva indirizzato una lettera di encomio all’MSC e quest’anno ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine per queste speciali esperienze al CEO di MSC, il dottor Gianni Onorato (di cui riportiamo le copie sotto). Questi apprezzamenti, questi encomi, sono speciali testimonianze di come i nostri marittimi, lavoratori eccellenti e pieni di altruismo, rappresentano l’orgoglio e l’eccellenza di una terra calda e generosa come Sorrento.

Lettera di encomio per il “Giro del Mondo 2019”

Lettera al CEO di MSC Gianni Onorato