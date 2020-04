SORRENTO. ARRIVA ROBOTTINO SANIFICATORE PER L’OSPEDALE

Poco più alto di un metro, testa a calotta e ruote per camminare. È a lui che è affidata la disinfestazione dell’ambiente. La tecnologia di movimentazione é quella supercollaudata di simili usati per la casa come aspirapolvere, girano per le stanze e poi vanno a ricaricare nell’angoletto dedicatogli. Invece il principio disinfettante é affidato ad una lampada Uv-c. Luce Ultravioletta germicida, contenuta nella calotta testata del robot. Niente di transcendentale anche qui, un raggio luminoso che se colpisce germi batteri o virus li rende incapaci di riprodursi. Nei moderni frigoriferi di casa, quelli piú sofisticati, hanno all’interno una piccola lampada collegata ad un flusso d’aria che circola per tutto il frigo impedendo la formazione di muffa sugli alimenti.

Il robottino sanificatore ospedaliero introdotto in una stanza, la irrora di questo speciale raggio di luce, muovendo in più direzioni, igienizzandola ad altissimo grado, si parla del 98 per cento di microbi virus batteri presenti.