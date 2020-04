Sorrento. Anziana portata al Pronto Soccorso senza febbre con altra patologia, gli fanno tampone e sta ancora aspettando da due giorni

Sorrento ( Napoli ) . Anziana portata al Pronto Soccorso senza febbre con altra patologia, gli fanno tampone e sta ancora aspettando da due giorni. Una vera e propria odissea questa capitata ad una signora anziana con dolori che facevano necessitare una TAC. La donna trasportata in Ospedale da una ambulanza del 118 , in tenuta normale, quindi non con tuta anti contagio per il Coronavirus covid-19, senza febbre e poi stata sottoposta a tampone, una procedura che è sembrata anomala . Ma la cosa grave è che , dopo il primo tampone, le è stato fatto un secondo tampone e si trova in Ospedale senza la possibilità si vedere e sentire i propri cari da 48 ore.