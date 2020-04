Sorrento. Ancora un cittadino guarito dal Coronavirus, ma si registra un aumento delle persone per strada

Sorrento. Ancora un guarito dal Coronavirus nella città del Tasso. A renderlo noto il sindaco Giuseppe Cuomo: “Con soddisfazione vi comunico che c’è un nuovo paziente guarito dal Covid-19. Salgono così a 9 i concittadini usciti dall’incubo del coronavirus. E quale migliore occasione per rinnovare l’invito a restare a casa.

Da ieri vedo, e mi segnalano, un incremento di persone per strada ed un aumento dei veicoli in giro per Sorrento.

Questa è la via per vanificare ogni sacrificio. Per quanto mi riguarda, non lo permetterò, e ho già predisposto una intensificazione dei controlli per evitare spostamenti inutili ed ingiustificati”.