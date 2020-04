Sorrento. All’ingresso dell’ospedale spunta il busto di Wonder Woman: “Siete i nostri supereroi”

C’è chi li paragona ad angeli, chi a supereroi. E’ questo il caso dell’anonimo che ha omaggiato il personale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento.

All’ingresso dell’ospedale è stato affisso il busto di Wonder Woman, celebre super-eroina dei fumetti Marvel impegnata quotidianamente nella lotta contro il male. In questo caso il male è un nemico invisibile che si chiama coronavirus, ed i supereroi che lo sconfiggeranno sono medici, infermieri, personale del 118, ma non solo.

Il tributo vale anche per chiunque è impegnato nella lotta contro il virus e si espone ogni giorno al rischio, come protezione civile, forze dell’ordine e commercianti.