Sorrento. Albino Gargiulo “Come sono guarito dal Covid” . Questa sera su Positanonews TG la testimonianza della prima persona guarita da Coronavirus Covid-19 che ha resa pubblica la sua condizione. Conosciuto e stimatissimo, come fisioterapista e allenatore di tennis, un fratello, Mario, già assessore e candidato sindaco, la sua condizione è stata resa pubblica a tutti in Penisola Sorrentina. Ora, con nostra gioia, può raccontarci la sua guarigione , ma anche le difficoltà che lui, e tanti come lui, hanno affrontato in questo percorso difficilissimo. Una testimonianza utile a tutti coloro che sono ancora vittime di questa pandemia per dargli coraggio, una testimonianza utile a tutti per comprendere di cosa parliamo quando discutiamo del Covid, un messaggio di speranza e di ottimismo per il futuro, ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare, il virus si può sconfiggere, rimaniamo a casa, ma non rimaniamo chiusi nelle nostre paure. Questa sera alle 19,30 sulla pagina facebook di Positanonews e in contemporanea sul canale you tube di Positanonews TV e su twitter, in diretta, poi sarà registrato. Grazie mille ad Albino

Questa è la pagina facebook di Positanonews