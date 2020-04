Sorrento. Alberghi sbarrati

Lo slargo della strada davanti a questo grande albergo in questo periodo, negli anni passati, era piazzola dai carico e scarico turisti, di ben 5 hotel. Sosta abusiva e selvaggia combattuta con tutte le armi dalla polizia urbana di due comuni e dalla forze dell’ordine. Adesso è insolitamente deserta. Della fase 2 non si percepisce nemmeno l’ombra. La nostra non è retorica, ne nostalgia. Qualcuno dice é il tempo dell’attesa. Attesa di cosa? La con federazione deg li albergatori ha avanzato delle richieste economiche per i dipendenti, ma proposte valide per la ripartenza non ne abbiamo sentite.