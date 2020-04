Sorrento, al porto spunta un branco di tonni: ecco le immagini – VIDEO

L’emergenza Coronavirus ha fatto sì che la Natura facesse un passo avanti, riacquistasse il dominio di tanti spazi che l’uomo aveva a lei privato. In queste settimane sono tantissime ormai le testimonianze, in tutta Italia ma nel Mondo in generale, di animali selvatici che si riappropriano dei loro spazi e si rendono visibili, a pochi fortunati.

In particolare è il mare che regala le emozioni migliori: dagli squali avvistati a Pozzuoli, passando per la Balenottera avvistata all’isola d’Elba, passando per i delfini.

Le acque della Penisola Sorrentina sono già in condizioni normali protagoniste di avvistamenti di questo tipo, in queste settimane ancora di più. Le immagini odierne, registrate dall’avvocato Francesco Saverio Esposito, riguardano un branco di splendidi tonni che si è avvicinato al traghetto proveniente da Capri, nel porto di Sorrento. Esemplari di bella taglia, in splendida forma, in un mare sempre più limpido.