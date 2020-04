Sorrento. Oggi altri due positivi al Coronavirus Covid-19, siamo a 13 persone contagiate, un numero che comincia a diventare significativo , rispetto ai 3/4 di ogni altro comune della penisola sorrentina . Sentiamo Raffaele Attardi con la consueta disponibilità , nonostante sia stato anche il suo compleanno, per il quale gli facciamo gli auguri, Raffaele Attardi interviene sulla problematica dei positivi . “Sono uno specchio della realtà, si chiede di far più tamponi , ma questo dipende dalle scelte dell’ASL, che valuta dopo un colloquio con il contagiato, come estendere i tamponi da fare. I marittimi? Ci creano meno problemi di altri cittadini, a parte la responsabilità , molti vivono in isolamento in quarantena lontano dalle famiglie in strutture facilmente controllabili, spesso sono i cittadini , inconsapevolmente, il problema. Dobbiamo esser vicini a chi si trova in questa situazione e alle loro famiglie, ci sono segnali positivi per la Pasqua, ma non abbassiamo la guardia”

Sul suo profilo Attardi ha fatto anche una riflessione sulle mascherine.

A proposito del ballo delle mascherine

Io resto contrario all’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti indistintamente.

I motivi li ho elencati più volte e ne voglio aggiungere un altro.