Solidarietà a Piano di Sorrento. Vigilia della Domenica delle Palme: buste per chi non è riuscito a fare la spesa in mattinata

Solidarietà a Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. Vigilia della Domenica delle Palme: buste per chi non è riuscito a fare la spesa in mattinata.

Bellissima l’iniziativa di solidarietà del Panificio Ercolano, a Piano di Sorrento, che, in questo periodo di difficoltà dovuto all’emergenza Coronavirus, ha preparato delle buste per coloro che non sono riusciti a fare la spesa in mattinata. Essendo domani la Domenica delle Palme, al suo interno vi è anche un rametto di ulivo.