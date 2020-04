Stamattina Lello Pane il mitico “Alfiere di S.Antonino” con la sua indole originale e goliardica si è recato nella Basilica di S.Antonino” in Sorrento per prendere la statuetta benedetta del nostro grande santo, patrono e protettore di Sorrento. La fede lo porta a condividere sentimenti di solidarietà con un gesto di vera amicizia.

La città del Tasso ha bisogno di una grande benedizione per fronteggiare l’emergenza Covid – 19 ma Lello non ragazzo sensibile, non curante del virus ha voluto di primo mattino

fare un gesto di vicinanza alla Polizia colpita nella notte da un lutto improvviso.

Tante difficoltà e forti disagi non frenano Lello che si è recato al Commissariato di Sorrento della Polizia di Stato per donare l’effigie di S.Antonino al Vicequestore dottoressa Donatella Grassi. Un segno di riconoscenza morale e forte sostegno, per il lavoro degli agenti di polizia sul territorio. Una sincera solidarietà espressa con tristezza per la perdita del giovane agente di Polizia a Napoli nel tragico epilogo dell’incidente a Calata Capodichino.

Lello con fierezza ci dichiara…

Che S.Antonino Abate protegga sempre la Polizia di Stato e tutte le forze dell’ordine che lavorano per tutelare ogni giorno le nostre comunità con infagini e controlli sul territorio.

Sorrento e tutta la penisola sorrentina esprime le più sentite condoglianze.

La redazione di Positanonews si associa a questo momento di dolore ed esprime forte vicinanza alla famiglia della Polizia di Stato.

R.I.P. Amen