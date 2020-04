Sita. Da domani si può viaggiare sugli autobus solo con la mascherina quindi solo con dispositivi di protezione individuale e, attualmente, introvabili quel che dice Federfarma.

La decisione, come riporta il quotidiano La Città di Salerno , è stata adotta dalla Regione Campania il giorno di Pasqua. E quindi anche nella nostra tratta per la Costiera amalfitana, da Amalfi a Sorrento .

Nelle scorse ore, invece, è arrivata la nota di “Busitalia”, la più grande azienda che in provincia di Salerno gestisce il trasporto con pullman, sia urbani sia extraurbani.

«Da martedì 14 aprile – si legge nella comunicazione aziendale – si potrà salire sui veicoli “Busitalia Campania” solo se s’indossa la mascherina prevista dalle misure protettive adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. È un provvedimento conseguente alle disposizioni contenute in un’ordinanza della Regione Campania che ribadisce la necessità di attuare con urgenza misure volte a tutelare la salute pubblica secondo le recenti norme ministeriali».

Il provvedimento, come riporta sempre il quotidiano La Città, aggiunge l’azienda del gruppo Ferrovie Italiane, segue la comunicazione della Regione che conferma la riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale fino al 3 maggio.

Stesso dispositivo di sicurezza anche per gli autobus della Sita che servono tutto il territorio della Regione Campania da Napoli. Oggi ancora non è stata applicata la disposizione, domani si vedrà come farlo. Intanto molti servizi pubblici interni non hanno previsto l’applicazione del Ppi