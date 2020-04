Sinergia istituzionale: anche così si batte il coronavirus. Grazie alla collaborazione con il sindaco di Minori arrivano le mascherine ad Eboli

Sinergia istituzionale: anche così si batte il coronavirus.

È proprio con la sinergia tra Enti che si crea una rete di protezione per le fasce più deboli della nostra Città.

Grazie alla collaborazione professionale con il Sindaco del Comune Minori, stamani sono giunte altre mascherine artigianali, confezionate gratuitamente dalla boutique “Terramare di Maria Fusco”, in partnership con il laboratorio sartoriale dei fratelli Proto e con la Millennium Protezione Civile.

Un segno tangibile della vicinanza del paese delle costiera amalfitana agli ebolitani, nel comune sforzo della salvaguardia della salute di entrambe le popolazioni.

La stima e la gratitudine verso il Sindaco di Minori e i volontari impegnati sul fronte comune di lotta al coronavirus è grande.

Con tale iniziativa e la seguente distribuzione, anche il principio della fratellanza tra comuni diventa un punto di forza istituzionale fondamentale per guardare al futuro e ripartire.