Sindrome di Kawasaki: effetto collaterale del Coronavirus nei bambini. Da qualche giorno ci si interroga su una possibile correlazione tra il Covid-19 e la sindrome di Kawasaki. Nell’ultimo periodo, infatti, si sono registrati numerosi casi, soprattutto nelle zone maggiormente colpite dal Coronavirus.

Precisamente, “La sindrome di Kawasaki provoca un’infiammazione nelle pareti dei vasi sanguigni di tutto l’organismo – si legge sul sito specializzato msdmanual – La causa è ignota, ma i dati suggeriscono che sia un virus o un altro organismo infettivo a innescare una risposta anomala del sistema immunitario nei bambini geneticamente predisposti. I problemi più gravi derivano dall’infiammazione dei vasi del cuore. Inoltre, l’infiammazione può diffondersi in altre parti del corpo, ad esempio raggiungendo pancreas e reni”.

“All’ospedale di Bergamo Giovanni XXIII sono 13 i casi registrati nell’ultimo mese, dai neonati ai 16enni – riporta il reumatologo e pediatria del nosocomio Lucio Verdoni a Il Fatto Quotidiano – Mentre finora ce n’erano stati al massimo quattro all’anno. Solo 2 dei 13 bambini sono risultati positivi al tampone, mentre 11 lo erano al test sierologico. Pensiamo che sia una manifestazione dei bambini che hanno contratto il virus in modo asintomatico, per sviluppare poi questa infiammazione a distanza di tempo – aggiunge Verdoni – Non abbiamo assoluta certezza che sia una patologia causata dal Covid-19, ma certo è che un aumento così significativo di casi in un solo mese, a partire dal 21 marzo e in concomitanza della pandemia, rappresenta un dato molto significativo”.

Si attende, dunque, di avere una visione più precisa della situazione, presentandosi la possibilità che gli scienziati trovino possibili legami.