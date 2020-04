Il Sindaco Della Monica: “Primo caso positivo a Cetara, contratto in ambiente di lavoro”

Buongiorno a tutti e buona domenica delle Palme. Purtroppo questa giornata segna anche il primo caso positivo a Cetara, contratto in ambiente di lavoro e si trova, fortunatamente, in isolamento a casa. Ho attivato, da subito, tutte le procedure previste dal protocollo sanitario per l’emergenza in atto. Oggi più che mai, Vi chiedo come un fratello di restare a casa. La situazione è monitorata, e con l’impegno di tutti dobbiamo fare in modo che rimanga l’unico caso. Vi chiedo, altresi, di avere massimo rispetto e solidarietà per la nostra concittadina a cui facciamo un grande in bocca al lupo. State A CASA