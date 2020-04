Quando si varca l’arco d’ingresso al tempo dei sogni, li’, proprio li’, c’e’ il mare…

Quando si varca l’arco di ingresso al tempio dei sogni, lì, proprio lì, c’è il mare… Partiamo da questa bellissima frase di Luis Sepulveda, scrittore e poeta appena scomparso a causa del Covid-19, per approdare al dibattito sul tema “Turismo”, che ferve di articoli anche su Positanonews, in vista della cosiddetta “Fase 2” della pandemia.

Se questa tendenza, condivisa da molti dei professionisti del turismo, fosse proprio il trend futuro del settore, potrebbe essere anche l’occasione giusta per provare una volta per tutte a liberarsi dall’overtourism!

Quel caos del turismo mordi e fuggi di gite fuori porta, scolaresche e comitive in bus, che negli ultimi anni, come un’epidemia, ha stravolto l’intero territorio amalfitano.

Al momento può apparire difficile, ma occorre trovare il lato positivo in questa brutta storia, ed utilizzare l’attesa della campagna vaccinale, per migliorare la realtà.

Le criticità sono tante, così come ha ammesso recentemente il sindaco di Ravello e a ben guardare, ce le ritroviamo indipendentemente dal Coronavirus.

L’offerta turistica in costiera amalfitana, salvo le note grandi eccellenze, conserva perlopiù le stesse caratteristiche degli anni ’60 e ’70, senza però aver conservato né la genuinità antropica né tantomeno quella della natura incontaminata di quel ventennio dorato.

Questo virus epocale, potrebbe costituire quindi, un’opportunità per cambiare, per riappropriarci dei nostri valori culturali, delle nostre abitudini di vita, e non solo quelle di tipo igienico!