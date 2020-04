Settimana Santa a Pompei. I riti in programma al Santuario

Dal 5 al 12 aprile, le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo Caputo in Basilica saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Santuario. Da domenica 5, Tv2000 trasmetterà il santo Rosario da Pompei alle 20

Pompei si prepara a vivere la Pasqua, seppur in maniera differente a causa della pandemia che ci vede costretti a non poterci recare in Basilica e partecipare ‘fisicamente’ ai riti della Settimana Santa. Per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha, infatti, pubblicato, lo scorso 25 marzo, un decreto in cui chiede alle diocesi dei Paesi colpiti dalla pandemia di celebrare i riti del tempo centrale dell’anno liturgico “senza concorso di popolo”.

Saranno i nuovi strumenti della comunicazione, in particolare il web, i siti internet e i social network, a consentire di raggiungere i fedeli e i devoti della Madonna di Pompei in tutte le nazioni del mondo.

Si inizia il 5 aprile, Domenica delle Palme, con la santa Messa delle 10, officiata nella Basilica della Beata Vergine, a porte chiuse e senza fedeli, e trasmessa sulla pagina Facebook del Santuario (“Pontificio Santuario di Pompei”). Giovedì Santo, il 9 aprile, la Messa in Coena Domini, pur senza la lavanda dei piedi in ottemperanza alle indicazioni della Congregazione, sarà trasmessa alle 18. Venerdì Santo, giorno in cui Gesù muore in croce, alle 17 ci sarà la celebrazione della Passione del Signore e l’adorazione della Croce. Sempre in Santuario, la Veglia Pasquale di sabato 11 aprile, trasmessa ancora in diretta Facebook, avrà inizio alle 22.

Nella mattina di Pasqua, domenica 12 aprile, la Messa solenne sarà celebrata alle 10. Ogni rito, tenuto in Santuario, sarà presieduto dall’Arcivescovo della Città mariana, Mons. Tommaso Caputo. Restano confermati, sempre trasmessi in streaming, gli appuntamenti della Supplica delle 12 e del Santo Rosario, che eccetto nel giorno di

Venerdì Santo, sarà recitato alle 17.

Inoltre, da domenica 5 aprile Tv2000, l’emittente televisiva della Conferenza Episcopale Italiana, trasmetterà in diretta, ogni giorno alle 20, il santo Rosario dal Santuario di Pompei, guidato dall’Arcivescovo, Mons. Tommaso Caputo. Tv2000 è visibile sul Canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky.