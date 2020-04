Il sentiero degli Dei (virtuale) con Nino Aversa

In linea con i principi manageriali dei grandi enti culturali, anche la costa amalfitana con il suo sentiero degli dei, Patrimonio unesco, vuole mantenere attivo e curare i rapporti con il pubblico.

Oggi 25 aprile nel cuore della primavera, sarebbero stati un migliaio gli escursionisti che avrebbero intrapreso il percorso da Agerola e Positano. Noi di Positanonews lo proponiamo ovviamente in virtuale con una delle guide più esperte.

NINO AVERSA ( GUIDA AIGAE): “Stanno avendo grande successo in questo periodo sul web e possono anche essere utili all’Educazione Ambientale nella didattica a distanza con le scuole italiane. Non uscite di casa. Paesaggi bellezza del territorio e borghi saranno ora loro a venire da voi. Poi quando sarà possibile sarete voi ad essere con loro”.

Ecco le escursioni virtuali a distanza, innovative, bellissime! Che idea!

“Le persone non possono venire da noi? Ed allora è il territorio italiano che va da loro. Escursioni virtuali nelle quali attraverso la nuova tecnologia, in diretta o in differita le Guide Ambientali Escursionistiche riescono a portare il Patrimonio Ambientale e Naturalistico dell’Italia nelle case di tutti. Dunque delle vere escursioni virtuali a distanza, domenicali, durante le quali la Guida Ambientale Escursionistica immagina di condurre in natura le persone. Ed in realtà lo fa, non fisicamente, ma basterebbe vedere il video per notare il come l’escursione virtuale possa essere incredibilmente reale. Tutto come si svolgerebbe in un’escursione. Si inizia con un buongiorno, poi la narrazione introduttiva di quello che si andrà a vedere e la partenza. La Guida si inoltra nel Patrimonio Ambientale del territorio che sta narrando. Ovviamente si tratta di repertorio che abbiamo e che utilizziamo per la prima volta. E la gente? La gente interagisce con noi come se fosse in escursione. Infatti l’escursione virtuale è su social o YouTube e dunque tutti possono partecipare, avvicinarsi al nostro mondo e inviarci messaggi, farci domande alle quali rispondiamo con altri messaggi. Un modo nuovo di vivere il Patrimonio Ambientale, soprattutto i borghi, per poi far crescere il Turismo di prossimità in occasione della ripartenza reale.

Nell’ultima escursione virtuale , Nino Aversa Guida Ambientale Escursionistica ha raccontato a ragazzi e non ragazzi, il SENTIERO DEGLI DEI , Patrimonio Mondiale UNESCO con immagini uniche tratte dal suo repertorio. Nei prossimi giorni ne avremo delle altre. Ricordiamo che Nino Aversa è conoscitore di tutti i sentieri della Campania e il suo lavoro appare di sovente su giornali specialistici internazionali, in servizi televisivi, per la sua capacità espositiva e di coinvolgimento delle persone. Dell’architettura alla storia, dalla colazione col pastore al percorso al chiaro di luna come in antico. Questo periodo dell’anno era dedicato agli studenti,sono tante le università convenzionate. Per il futuro è stato pianificato con la regolamentazione covid, addirittura un incremento del fruitori, in quanto sarà, quella del trekking, una delle poche vie turistiche percorribili, almeno per i primi tempi.