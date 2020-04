Scuola. Maturità prevista per il 17 giugno: quasi certo l’Esame di Stato in classe

Il ritorno in classe, almeno per la prova orale dell’esame di maturità, dovrebbe avvenire il 17 giugno. Il ministero dell’Istruzione Azzolina sta lavorando – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – a una nuova ordinanza sull’esame di Stato. Tutte le commissioni di esame avvieranno la prova il 17 giugno e nel giro di tre giorni l’esame potrebbe finire. Quindi il 19 giugno le commissioni potrebbero aver terminato i colloqui e dare il via alle valutazioni. Si tratterà di commissioni interne composte da 6 professori interni e un presidente esterno. I presidenti saranno nominati dagli Uffici scolastici regionali e i commissari, invece, dai consigli di classe.