Scontro Chiesa / Stato sulla riapertura , la Cei vuole le messe e alza lo scontro, la politica divisa La forzatura del premier Conte che ha mandato all’aria le trattative con la Cei, annunciando a sorpresa che nella fase 2 sarebbero state escluse le celebrazioni delle messe, ha sortito un effetto collaterale imprevisto. Un muro contro muro in questi termini nessuno se lo aspettava.

Ma se da una parte il muro è molto compatto, l’altro muro invece, quello della politica, si è subito riempito di crepe. Create anche o soprattutto da parte di chi ha sempre fatto pratica di laicismo ma i cosiddetti voti cattolici – che magari non esistono più almeno quelli orientati dalle gerarchie ecclesiastiche – continuano a fare gola a tutti. Dunque, Conte sotto un attacco concentrico che va dal Pd a Berlusconi («Vietare le messe è irragionevole»), da Italia Viva la quale con la ministra Bonetti annuncia renzianamente che è tutto da rifare a tutto il centrodestra pronto a votare qualsiasi retromarcia rispetto allo stop ai culti. Che potrebbe saltare già dal 18 maggio. Resistere a questo pressing multipartisan – con il solo appoggio dei 5 stelle – per il premier sarà assai arduo, riporta Il Mattino. A nome dell’esecutivo un ministro importante, Paola De Micheli, già annuncia infatti: «Troveremo una soluzione quanto prima». Cioè una mediazione che produca un protocollo d’intesa. E tra gli scienziati che hanno convinto Conte alla non riapertura delle chiese si mastica amaro per la «santa alleanza»: «Ma come si fa a non capire che il rito della comunione può diventare un luogo d’infezione?».