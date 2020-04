Scomparso in mare tra la Grecia e l’Italia elicottero canadese della Nato

L’aeronautica greca rende noto che un elicottero dell’aeronautica canadese, impegnato in un’operazione di pattugliamento della Nato, è scomparso nelle acque internazionali tra Grecia e Italia. A bordo si trovavano sei persone. Al momento della scomparsa, l’elicottero si trovava al di fuori della zona di controllo della Grecia, a 50 miglia al largo dell’isola di Cefalonia. Era in quella zona per partecipare a un’operazione congiunta di controllo dell’Alleanza atlantica.