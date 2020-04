Scala. Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio economica

SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA

La Regione Campania rende noto che è possibile richiedere l’accesso al contributo per il sostegno al fitto delle abitazioni principali direttamente al Comune in cui è situato l’immobile.

La domanda per la concessione del contributo può essere presentata da un componente maggiorenne incluso nel nucleo familiare, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione;

Le amministrazioni comunali raccolgono le domande dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Campania e, previo controllo della regolarità formale delle autocertificazioni, predispongono un elenco dei richiedenti il contributo, con indicazione dell’ammontare spettante a ciascuno di essi;

Detto elenco è trasmesso alla Regione che provvederà all’accredito del totale dei contributi spettanti a ciascun Amministrazione Comunale, nella misura pari alla quota di ripartizione delle risorse disponibili;

Le risorse disponibili, pari complessivamente ad € 6.450.674,00, sono ripartite in proporzione all’incidenza del numero delle domande del singolo Comune sul numero complessivo delle domande

trasmesse da tutti i comuni.

Le domande dovranno pervenire al Comune entro le ore 12 di venerdì 8 maggio 2020.

Per ulteriori informazioni e per chiarimenti riguardo la compilazione della richiesta è possibile chiamare il numero 3393034617.

Per scaricare il modulo di richiesta collegarsi al sito istituzionale www.comune.scala.sa.it