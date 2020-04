Scala. Pubblicato l’elenco dei percettori dei buoni spesa, da domani la distribuzione

Scala, Costiera Amalfitana. Pubblicato l’elenco dei percettori dei buoni spesa, da domani la distribuzione

È stato pubblicato all’ Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Scala: www.comune.scala.sa.it , il verbale con l’ elenco numerato dei percettori dei buoni spesa che hanno presentato l’ istanza riguardo l’avviso relativo alla seconda fase di assegnazione dei buoni spesa.

Come da elenco allegato in basso, si da atto che sono pervenute 52 istanze entro il termine fissato alle ore 10,00 del 20.04.2020.

Altresi’, si da atto che:

– n° 3 richieste pervenute, non risultano accoglibili per mancanza di requisiti;

– n° 5 richieste non risultano assegnatari, in quanto il punteggio è risultato pari a zero o inferiore ad esso.

– n° 44 richieste risultano assegnatarie dei buoni spesa, il cui valore va da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 250,00.