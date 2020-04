Scala, da Progetto Scala un video tutorial per compilare la domanda per i 600 euro dell’Inps

Il gruppo di minoranza della città del castagno “Progetto Scala” ha voluto creare e diffondere un facile tutorial che potrà essere d’aiuto nella compilazione della domanda per accedere al Bonus da 600 euro una tantum previsto dal Decreto Cura Italia.

Il sito INPS, in questi giorni, potrebbe essere ancora intasato a causa delle tante domande recapitate contemporaneamente. Non risulta, ad oggi, alcun termine di scadenza per la presentazione della domanda, per cui consigliamo di provare anche in serata (magari nelle ore più tarde) o nei prossimi giorni.