Scala non rinuncia all’iniziativa “Uova di Pasqua”: raccolta fondi in favore dell’AIL e uova di Pasqua consegnate a casa.

Il Comune di Scala, nonostante l’emergenza Coronavirus che ci impone di rimanere a casa, non ha voluto rinunciare all’ iniziativa “Uova di Pasqua” per la raccolta fondi in favore dell’ AIL ( Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mieloma) e quindi non fermiamo la solidarietà e l’ Uovo di Pasqua Ve lo portiamo a casa.

Per chi fosse interessato, contattare Chiara Taiani ☎️ 339 805 6789 e concordare la consegna presso il proprio domicilio.

SCALA NON FERMA LA SOLIDARIETÀ, DENTRO UN UOVO DI PASQUA DELL’ AIL C’È MOLTO PIU’ DI UNA SEMPLICE SORPRESA!