Scala, Emergenza Covid: la minoranza dona i gettoni di presenza alle famiglie in difficoltà

A Scala i consiglieri del gruppo Progetto Scala hanno deciso di donare i gettoni di presenza alle famiglia in difficoltà. I proventi degli ultimi due anni di consiliatura, pari a 400 euro, confluiranno infatti nel Fondo di Solidarietà per sostenere le famiglie bisognose in questa emergenza coronavirus.

“Abbiamo provveduto a protocollare richiesta di donazione dei nostri gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute dei Consigli Comunali relativi agli anni 2018/2019 al fondo istituito a sostegno delle famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid19” – ci spiega il capogruppo Antonio Ferrigno.

“Siamo certi che anche il Sindaco e gli altri consiglieri di maggioranza seguiranno il nostro esempio, perché siamo convinti della necessità, per il ruolo istituzionale ricoperto, di dover essere noi per primi a dare un segnale concreto e tangibile di solidarietà ai nostri concittadini che in questo momento si trovano in netta difficoltà. Un piccolo gesto di solidarietà che potrà diventare grande con la collaborazione di tutti.”