Scala, coronavirus: arrivano i droni contro i trasgressori

Il Comune di Scala ha annunciato che farà uso di droni per combattere i trasgressori in questo momento difficile. Ovviamente stiamo parlando dei trasgressori per quanto riguarda le misure adottate per combattere il Coronavirus.

In particolare, la decisione è stata presa per estendere l’ attività di controllo anche nelle zone montane più interne durante il week di Pasqua. “La decisione di adottare misure di controllo straordinarie, nasce dall’ esigenza di tenere vigilato il territorio per evitare qualsiasi tipo di infrazione che possa mettere a rischio la salute pubblica”.

Scala non è il primo Comune italiano ad usare droni con questo scopo. Qualche giorno fa, ad esempio, a Napoli, sono stati effettuato dei controlli con questa particolare maniera anche nel quartiere Fuorigrotta.