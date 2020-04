Scala. Continuano i controlli della Polizia Municipale: sanzionata e messa in quarantena una persona trasferita senza valido motivo

Scala, Costiera Amalfitana. Continuano i controlli della Polizia Municipale: sanzionata e messa in quarantena una persona trasferita senza valido motivo.

I controlli da parte della Polizia Municipale sul territorio del Comune di Scala, continuano senza sosta.

Questo pomeriggio, la Polizia Municipale ed i Carabinieri della Stazione di Ravello, hanno sanzionato per € 500,00 e posto in quarantena obbligatoria una persona che si è trasferita senza valido motivo in abitazione del Comune di Scala, anche il cittadino che è entrato in contatto con questa persona è stato posto in quarantena obbligatoria.

A tal proposito, soprattutto in vista delle festività pasquali, si rinnova l’invito al rispetto del DIVIETO ASSOLUTO di spostamento all’ interno e dall’ esterno del territorio comunale, in assenza di un valido e comprovato motivo, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste.