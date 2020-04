Scala. Consegna di una bottiglietta di acqua benedetta ad ogni famiglia, con messaggio del Sindaco e preghiera del Parroco

Scala, Costiera Amalfitana. Consegna di una bottiglietta di acqua benedetta ad ogni famiglia, con messaggio del Sindaco e preghiera del Parroco. Questo il post comparso sulla pagina Facebook del Comune di Scala:

“Cari Concittadini,

nonostante l’impossibilità ad essere presenti fisicamente alle Sacre Celebrazioni Pasquali a causa delle restrizioni che ci impongono di rimanere a casa e che soprattutto in questo periodo così caro ed importante per tutti noi, risultano essere più sacrificanti, abbiamo ritenuto fondamentale non fare passare in secondo ordine questa ricorrenza.

Grazie alla disponibilità del Parroco, Padre Vincenzo Loiodice, sabato raggiungeremo ognuno di voi, simbolicamente, presso le vostre case.