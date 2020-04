Scala, aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà: domani sarà pubblicato l’avviso

Nel comune di Scala quest’oggi c’è stato un confronto proficuo sugli aiuti alimentari alle famiglie. Il sindaco Luigi Mansi con la propria giunta e il consigliere con delega al bilancio Adriano Forino, si sono incontrati con il capogruppo di minoranza Antonio Ferrigno, raccogliendo l’invito del gruppo consiliare Progetto Scala sulla questione del Fondo di Solidarietà Alimentare da concedere alle famiglie. Domani saranno resi noti termini e modalità di accesso alla misura.

“Sì è appena concluso presso la Casa Comunale – è stato scritto stamattina sulla pagina dell’Ente – l’incontro con Antonio Ferrigno, Capogruppo di minoranza di Progetto Scala, convocato dal Sindaco, Luigi Mansi, per sottoporre la proposta in merito all’erogazione dei buoni pasto per le famiglie che versano in gravi difficoltà economiche a causa dell’ emergenza Covid-19. Valutato e concordato all’unanimità il documento, da parte dei presenti (il Sindaco, la Giunta, il Consigliere delegato al Bilancio e il Capogruppo di minoranza)si procederà nella giornata di domani, alla pubblicazione dell’ avviso relativo ai requisiti e alle modalita’ per la presentazione delle domande.”

Antonio Ferrigno si dichiara soddisfatto dell’accordo raggiunto: “A seguito della nostra richiesta inviata in data 30 Marzo, oggi il Consigliere comunale Antonio Ferrigno, capogruppo di minoranza del nostro gruppo Progetto Scala, è stato convocato per dare anche il nostro supporto alla stesura dei criteri per l’assegnazione dei buoni pasto per le famiglie più bisognose. In un clima di collaborazione, e mettendo a disposizione le nostre idee, abbiamo trovato la quadra intorno ad un documento che sarà pubblicato nella giornata di domani. Vi terremo costantemente aggiornati. In una situazione estremamente delicata, questo è un passo molto importante.”