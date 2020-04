Scala. Il 5 aprile l’ulivo benedetto sulle tombe in occasione della Domenica delle Palme

Scala, Costiera Amalfitana. Il 5 aprile l’ulivo benedetto sulle tombe in occasione della Domenica delle Palme. Ecco quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di Scala:

“Cari Concittadini,

Considerata la difficile situazione che stiamo vivendo, vi comunichiamo che domenica 5 Aprile in occasione della “Domenica delle Palme”, alle ore 12.00, la Giunta Comunale, in rappresentanza di tutta la nostra Comunità, si recherà presso il Cimitero Comunale di Scala con il Parroco, Padre Vincenzo Loiodice, per pregare per tutti i nostri cari defunti e lasciare l’ulivo benedetto in segno di pace e speranza.

Vi chiediamo di unirvi spiritualmente da casa a questo momento.”