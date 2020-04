Scafati zona rossa? Si teme un focolaio tra extracomunitari nei campi agricoli

L’escalation di contagi, negli ultimi giorni, a Scafati desta più di qualche apprensione. Preoccupano, soprattutto, i quattro nuovi casi registrati tra gli appartenenti alla comunità magrebina residente in città. Ma l’interrogativo – come riporta La Città di Salerno – che nasce alla luce dell’ultima escalation che racconta di 18 contagi in sole due comunità riguarda la modalità di come si sia diffuso il virus, proprio nelle giornate in cui le verifiche sugli spostamenti, anche grazie all’arrivo dell’Esercito, sono diventate più “severe”. Dubbi che, con il passare delle ore, si stanno chiarendo.

Se ad Angri sembra essere sfumata l’ipotesi di un pranzo pasquale “fuorilegge” che ha favorito la trasmissione del Covid, a Scafati la situazione sta meritando ulteriori approfondimenti. In particolare per quanto riguarda i quattro nuovi casi riscontrati fra soggetti della comunità magrebina residente in città: il contagio, infatti, sarebbe avvenuto nei campi, in ambito lavorativo.