SCABEC. La cosa da fare quando tutto questo finirà. Una passeggiata in Costiera a Positano .

Il braccio turistico culturale della regione Campania propone, tra le tante Mostre ed eventi, una passeggiata in Costiera amalfitana e a Positano, Amalfi e Ravello fra le località più glamour al mondo subito dopo la quarantena da coronavirus. Lo fa accompagnando l’invito su tutti i social con una foto spettacolare, un duetto alfa romeo, con una coppia di innamorati in primo piano e dietro sfocato il panorama di positano alle prime luci della sera.

La Scabec Spa è la società in house della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei beni culturali regionali.

Da oltre 10 anni è il riferimento per tutti quei progetti regionali che attraverso differenti attività di valorizzazione – mostre, eventi, visite guidate, spettacoli, convegni, laboratori o formazione – mirano alla promozione dell’immenso patrimonio culturale materiale e immateriale che la Campania può vantare.

Nella Scabec operano, come risorse interne o come consulenti, professionalità ed esperti del settore dei beni culturali, sia nell’ambito della gestione e progettazione sia nella comunicazione e marketing e nella fornitura di servizi museali.