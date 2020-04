Saviano piange Sommese. Tutti lo ricordano sui social: “Sei stato il mio medico quando ero bimbo”

La città di Saviano, nel napoletano, è sconvolta per la perdita del suo sindaco, Carmine Sommese. Era uomo e medico, prima che sindaco, e tutti lo ricordano come una persona preziosa, su cui poter contare. C’è chi lo ricorda anche per esser stato il suo medico da bambino.

“Con Carmine ho passato molte ore semplici e serene: non avevamo bisogno di fare grandi cose per essere felici. Ho avuto la grande fortuna di trascorrere del tempo con lui. Per quelli che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo, Carmine è sempre stato un uomo disponibile e gentile. Carmine è tutto quello che noi non siamo…perché noi non siamo come lui e perché vorremmo essere come lui… Carmine sa volere bene, sa essere un amico vero, sempre pronto ad aiutare, a tendere la mano, una guida morale di un’immensità unica. Ringrazio Dio di avermi dato la straordinaria opportunità di essere suo amico. Grazie Carmine. Tu, solo tu, che hai conosciuto a fondo lo strazio della sofferenza, la bellezza del sacrificio e la forza dell’amore. Sappi che non ti dimenticheremo mai, Carmine. Mai!” – Saverio Falco

“Prima di essere Il Sindaco della mia città eri il dottore di tutti, un amico, una persona umile , di buon cuore che non ha mai preteso nulla in cambio.. oggi il mio cuore si è fermato per un secondo e poi è ritornato lentamente a battere ed in quell’istante ho immaginato il tuo volto sempre sorridente ed è proprio così che voglio ricordarti! Sei stato l’esempio, il buon esempio. Tu il Nostro “Sindaco” per Sempre nel cuore. Che gli Angeli ti accolgano tra le braccia del Paradiso.” – Rossella Fescina

Poi il ricordo commovente di Giuseppe Ciccone. “Sei stato il mio medico quand’ero bimbo, mi tranquillizzavi sempre quando avevo la febbre e mi rassicuravi dicendo “Andrà tutto bene”, la frase che si sente più spesso in questi ultimi mesi, ma purtroppo non è andata per niente bene. Sapevo invece che ti stavi riprendendo, che stavi lottando contro questo Mostro invisibile, ma è stato inutile. Stento a crederci… Hai perso la battaglia… Non ho parole… Solo sgomento ed incredulità… Riposa in pace caro Sindaco Dott. Saviano perde la sua guida, il suo faro, la sua bandiera, il suo uomo di punta da decenni. Un dolore troppo grande. Maledetto Bastardo virus di m***! Sparisci subito da questo mondo già martoriato!!! Abbattiamo questo Mostro chiamato #Covid19 !!! Tragedie simili non devono più ripetersi!!! Dobbiamo tutelare noi stessi ma soprattutto i medici come il caro Dottor Carmine che è caduto combattendo questa guerra in prima linea, cercando di guarire gli ammalati! Tristezza senza fine…”