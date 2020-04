SANT’ANTONINO SULLA SCRIVANIA DEL PROF. ASCIERTO

Cari amici, ho il piacere di condividere con voi questo bel video di ringraziamento, inviatomi dal grande Prof.Ascierto, per aver ricevuto in regalo la statuetta di S.Antonino protettore di Sorrento. L’iniziativa è partita dal mitico Maestro Pasticciere Antonio Cafiero, che un giorno mi scrisse su whatsapp invitandomi a portare S.Antonino all’ Ospedale Cotugno. Ovviamente fare questo in questo periodo sarebbe stato impossibile, quindi io ho optato di fare la consegna direttamente al Prof. Paolo Ascierto. E finalmente con il fondamentale aiuto del grande Peppe Stinga, la bellissima e preziosa Statuetta benedetta di S.Antonino Abate, patrono e protettore di Sorrento, la città del Tasso, è arrivata intatta tra le braccia del nostro grande luminare della medicina Professore Paolo Ascierto!👍Che Dio lo benedica sempre, insieme a tutto il suo team ed a tutti i medici ed infermieri del mondo!🙏❤ ❤