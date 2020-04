Sant’Agnello. Ultima chiamata per i buoni spesa, oggi alle 18 la scadenza

Sant’Agnello, Penisola sorrentina. Il comune, tra i tanti, ha messo in atto l’iniziativa dei buoni spesa consegnati ad inizio aprile alle famiglie in difficoltà per l’emergenza sanitaria, grazie al prezioso contributo della Protezione Civile.

Il primo cittadino di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, comunica che la scadenza per la presentazione delle domande di tali buoni spesa è oggi, 13 aprile alle ore 18. Fino a quest’ora i cittadini potranno presentare la domanda per via telefonica al numero 3286174192 oppure attraverso email all’indirizzo servizisociali.santagnello@asmepec.it.