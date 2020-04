Sant’Agnello. In tantissimi hanno dimostrato vicinanza al sindaco Piergiorgio Sagristani per la perdita della madre. Ecco il suo messaggio di ringraziamento

Il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno dimostrato vicinanza nel momento doloroso della morte della madre. Ecco le sue parole: “Insieme al mio Papà Giacomo e a tutta la mia famiglia voglio ringraziare tutti i Sindaci della Penisola Sorrentina, tutti gli Assessori e Consiglieri Comunali di Sant’Agnello e di altri Comuni, il Segretario e tutto il personale Comunale di Sant’Agnello, la Protezione Civile di Sant’Agnello, le Forze dell’ordine Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, tutte le Confraternite di Sant’Agnello, il Distretto 59 dell’Asl Na3, tutti i miei colleghi medici e il personale sanitario, la mia cara amica Flora Beneduce, le associazioni la Rinascita e Asd atletico S. Agata, gli amici del Centro Don Onorio Rocca, tutti i giornali online, ma soprattutto i tantissimi amici e cittadini di Sant’Agnello e della intera Penisola Sorrentina che in questa emergenza Covid in cui non è stata possibile nessuna cerimonia religiosa con una telefonata, un messaggio, con i social o in altro modo hanno voluto farci sentire la loro vicinanza e il loro affetto in questo triste momento in cui la mia cara Mamma Anna Maria è volata in cielo! Grazie di cuore a tutti!”.