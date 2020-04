Sant’Agnello / Sorrento. Le processioni “sonore” dopo quella del Giovedì Santo alle 20,30 i cori del Venerdì Santo Sant’Agnello è il paese apripista all’utilizzo della rete e dei social al servizio della preghiera e della fede cristiana durante la settimana Santa, grazie al contributo della società di servizi, Caputo Tenco Sound del patron Salvatore Caputo, supportato dalle Confraternite santanellesi.

L’idea nasce dal creare e condividere una relazione potente di spiritualità cristiana anche stando lontani.

Il programma prevede la diffusione via etere sia dei cori delle processioni che delle preghiere.

La società di servizi per consentire una trasmissione completa, ha disposto una ragnatela di cavi sui tetti dei palazzi più alti di Sant’Agnello su una circonferenza di quasi un chilometro avente come punto di epicentro la Piazza Matteotti. Sono stati impiegati 12 mila watt di impianto audio disposto a semicerchio sul tetto dei palazzi. Insomma Salvatore Caputo quasi un uomo ragno del suono in cui è riuscito a coprire tutto Sant’Agnello compreso le frazioni collinari sino a spingere l’audio da Scutari a Sorrento.

Tale predisposizione consentirà a tutta la collettività di ascoltare e pregare in spiritualità, restando a casa.

L’iniziativa è stata apprezzata da tutti i cittadini peninsulari lasciando un messaggio di ringraziamento sulla sua pagina Fb.

Questa sera Venerdì Santo Alle ore 20,30 (orario dell’uscita della processione) inizio con cori (miserere, de popoli e i tamburi) alle 23 (orario di rientro della processione) concludo con miserere e preghiera del parroco con cui sarò in diretta dal mio studio di registrazione a casa



Anche a Sorrento, Piano, Sant’Agnello ieri sera e stasera ci sarà chi intonerà il Miserere dai balconi

Nella foto la Chiesa di San Giuseppe con un drappo meraviglioso rappresentate il Cristo

Nel video Maria d’e chiuove una preghiera in napoletano fatta sentire ieri sera .