Sant’Agnello. Il sindaco Sagristani: “Doneremo respiratori agli ospedali della Penisola Sorrentina”

Sant’Agnello. Arrivano ottime notizie dal sindaco Piergiorgio Sagristani che, tramite un post sui social, comunica che sono in arrivo le mascherine da snorkeling adattate a supporto respiratorio, da donare al direttore degli ospedali della Penisola sorrentina, ma anche al covid hospital di Boscotrecase.

Ecco il post del sindaco Sagristani:

Venerdì mattina grazie alla generosità di AA Parlato costruzioni e l’Associazione Mille Respiri di Bergamo e il Presidente Ermanno Lumina doneremo al direttore sanitario degli Ospedali riuniti della Penisola Sorrentina e al Primario Anestesista responsabile anche del centro Covid di Boscotrecase una serie di dispositivi di mascherine snorkeling trasformate per supporto respiratorio per ospedali che potranno essere utili in caso di emergenza! Grazie sempre a tutti coloro che in questo momento di difficoltà e emergenza sanitaria pensano agli altri e alla nostra comunità!

Una vera e propria gara di solidarietà, quella a cui assistiamo ogni giorno. Grazie di cuore ai nostri amici da Bergamo. E’ proprio in casi del genere che emerge la vera natura degli Italiani, quella che vorremmo vedere sempre, non solo in situazioni di emergenza.