Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani ed il quadrifoglio simbolo di speranza

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani ha voluto condividere sul suo profilo Facebook la foto di un quadrifoglio trovato per caso accompagnando l’immagine con queste parole: “In un momento come quello che stiamo vivendo di grande tristezza mi sono imbattuto in un piccolo segno di speranza che voglio condividere con voi !!!! Ce la faremo e rinasceremo più forti di prima!!! Un abbraccio a tutti!!2. E l’immagine di quel quadrifoglio, appoggiato sulla mano protetta dal guanto, ci parla davvero di vita e di speranza. E’ un po’ sofferente, segnato forse dalla pioggia che si è abbattuta su di lui lasciando le orme del suo passaggio, ma ha resistito alle intemperie. Un po’ come l’Italia in questo periodo, segnata dalla prova ma viva e pronta a rialzarsi. Non abbandoniamo mai la speranza e continuiamo a concentrarci anche sui piccoli messaggi che ci parlano del valore e della bellezza della vita. Non siamo fermi, stiamo solo prendendo la rincorsa…