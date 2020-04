Sant’Agnello, il sindaco: “grazie alla Federalberghi Penisola Sorrentina”.

La Federalberghi Penisola Sorrentina ha dato un sostanziale aiuto acquistando i generi di prima necessità per le famiglie bisognose ed il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, ha tenuto a ringraziarli: “Ringraziamo la Federalberghi Penisola Sorrentina per l’aiuto alle famiglie in difficolta’ di tutti i Comuni della Penisola!”