Sant’Agnello. Protezione Civile: la prima in penisola a mettere in campo tutte le forze per affrontare il Coronavirus.

La Protezione Civile di Sant’Agnello, su cui si è sempre investito in tempi non sospetti, sotto la saggia guida dell’Amministrazione Sagristani, è stata la prima a livello peninsulare a creare sinergia interistituzionale coinvolgendo Forum dei Giovani, Commissione delle Pari Opportunità e il Gruppo di Volontari di Protezione Civile Comunale per mettere in campo tutte le forze disponibili per affrontare le criticità derivate dall’evoluzione della pandemia. Abbiamo messo subito applicato praticamente quello che è il ruolo istituzionale del volontariato di protezione civile, perché si parla di volontari, e cioè l’assistenza alla popolazione, il primo soccorso e il coordinamento e la valorizzazione della solidarietà della gente in questo momento di emergenza. Proprio in tale ottica, nella sede operativa del Palazzo Diaz è stato disposto il centro di coordinamento dei volontari per la fase operativa e di riferimento alla popolazione con il servizio telefonico (telefono 081 18254291), attivo h24, per qualsiasi esigenza od informazione. In questo periodo di isolamento sociale e la mobilità zero per contenere l’epidemia di coronavirus ci siamo resi disponibili nell’andare ad acquistare i beni di cui i cittadini ci hanno fatto richiesta, per la consegna diretta presso il proprio domicilio, in alcuni casi si è trattato anche di farmaci salvavita. Monitoriamo, facendoci “sentire”, le persone sole e anziane, cercando di portare loro conforto ed assistenza. Con i gruppi di Protezione Civile di Meta e Piano di Sorrento, i relativi Forum dei Giovani, Rotary Club Sorrento, Lions e Leo, in sinergia con la Caritas Interparrocchiale di detti comuni ci siamo fatti promotori dell’iniziativa “Carrello solidale permanente”. Tale iniziativa ci permette di fruire delle donazioni che le persone effettuano presso le attività commerciali che, convertiti in buoni spesa, sono consegnate alle famiglie bisognose. La simbiosi con la Caritas Interparrocchiale è molto importante innanzitutto perché il fine istituzionale è lo stesso ma anche perché è una struttura radicata sul territorio che opera per i bisognosi durante tutto l’anno e la protezione civile in questo momento, in cui la libertà di movimento è limitata, rappresenta il braccio operativo per raggiungere i bisognosi. La Federalberghi Penisola Sorrentina ci ha preso a riferimento per la distribuzione agli altri gruppi di protezione civile degli altri comuni peninsulari dei beni alimentari donati dalle strutture alberghiere. Con i volontari stiamo gestendo il soggiorno dei marittimi per il loro periodo di quarantena presso il Parco del Sole evitando che gli stessi potessero, in un luogo diverso, mettere in pericolo, per un eventuale contagio, altre persone. Purtroppo inizia a serpeggiare un po’ di stanchezza generale e di disagio generalizzato per il potrarsi del lockdown, conseguenza naturale, ma bisogna considerare che stiamo affrontando una pandemia mondiale che ha colto impreparati tutti. Pensando allo spirito con cui questi volontari che con abnegazione spendono le loro giornate a servizio di chi è in disagio, bisogna essere speranzosi che dopo il buio c’è sempre la luce e avere fiducia in ciò che stanno facendo gli organi istituzionali dal livello centrale all’amministrazione comunale coscienziosi che la ripresa sarà lenta e nulla sarà “normale” come prima almeno nel breve periodo e quindi continuare a rispettare le norme comportamentali. Invito, infine, chi ne ha la possibilità, ad effettuare donazioni economiche all’IBAN della Caritas Interparrocchiale che sta aiutando i bisognosi che fanno richiesta per quanto riguarda un supporto per i canoni dei fitti, il pagamento delle bollette delle utenze domestiche, il pagamento dei ticket per i farmaci e in alcuni casi anche per il semplice acquisto della bombola del gas per cuocere i cibi.