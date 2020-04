Sant’Agnello. Una Pasqua amara agli assegnatari dell’housing sociale, senza certezze e senza casa. La speranza di una casa svanita 48 ore prima di entrare nell’appartamento che hanno con tanti sacrifici acquistato. Ci sono mamme con figli, persone che sono con i propri beni sistemati da amici e parenti fra Sorrento e dintorni sono una cinquantina le famiglie che si sono ritrovate nella bufera senza certezze dopo il sequestro dalla Procura di Torre Annunziata. Ora il Coronavirus Covid-19 e la quarantena in buchi provvisori senza futuro, sono diversi quelli che si trovano in queste condizioni e scrivono a Positanonews. Un pensiero anche a loro in questi giorni